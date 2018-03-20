ЮНИСЕФ обвинила Северные страны в нарушении прав детей — просителей убежища

Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, заявила, что у Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии имеются проблемы с реализацией прав детей, запрашивающих убежища, сообщает Русская служба новостей Yle.

По данным ЮНИСЕФ, Финляндия и другие Северные страны обращаются с ребенком в первую очередь как с просителем убежища, тем самым нарушая их права как детей. Исследование организации говорит о том, что власти депортируют несовершеннолетних просителей убежища на родину, не учитывая интересы детей. Так, Суоми отправляет «отказников» в небезопасные страны.

Кроме того, несовершеннолетних просителей старшего возраста в Финляндии могут поместить в изолятор, а это противоречит договору о правах ребенка, даже если ребенок находится там вместе с семьей, отмечает ЮНИСЕФ.

«Ни один финский чиновник не одобрил бы такое, если бы речь шла о финском ребенке. Согласно многочисленным исследованиям, заключение в изолятор крайне негативным образом отражается на развитии ребенка-беженца», – утверждает представитель финского отделения ЮНИСЕФ Мирелла Хуттунен.