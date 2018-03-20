Под завалами после взрыва дома в Мурманске остаются четверо, среди них ребенок

Спасатели продолжают работу на улице Свердлова в Мурманске, где из-за взрыва бытового газа заблокированными остаются четверо.

Как сообщает местное издание b-port, как минимум один человек в результате обрушения трех этажей жилого дома 20 марта погиб.

Сотрудники МЧС вытащили еще троих, как передают журналисты с места событий, сейчас спасатели пытаются добраться до ребенка, чей голос слышен под глыбами бетона. Заблокированными в своих разрушенных квартирах остаются четверо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство сообщает о шести пострадавших, среди которых есть ребенок.