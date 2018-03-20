Инспекторы и казаки с кулаками отстояли ушастых сов на Мойке

Инспекторам государственного экологического надзора пришлось вступить в драку с правонарушителями, которые незаконно предлагают на Невском фотографироваться с редкими птицами. В бою при Мойке на стороне Смольного выступили казаки.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, 20 марта двое инспекторов находились в рейде, в ходе которого проверяли информацию о незаконных услугах по фотографированию с дикими животными. В рейде также участвовали два казака хутора «Константиновский», с которым в феврале 2018 года комитет заключил соглашение о взаимодействии. «На углу Невского проспекта и Мойки была пресечена незаконная деятельность граждан, использовавших диких птиц, а именно двух ушастых сов и сову неясыть серую», – говорят в ведомстве.

Был составлен протокол административного правонарушения и акт изъятия животных. После этого предприниматели от дикой природы вызвали подкрепление и пошли в рукопашную, попытавшись отбить сов. Несмотря на неравный численный состав, нарушителей удалось утихомирить; изъятые птицы направлены в реабилитационный центр, а представители комитета подали заявление в отделении полиции Центрального района.

Неясыть серая и ушастая сова занесены в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Оба вида занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.