Panamera и Lamborghini заметили в Петербурге в проблемных ситуациях
Два элитных автомобиля заметили 20 марта на улицах Петроградского района Петербурга – оба в затруднительном положении.
Утром на Крестовском острове в эстетичное ДТП попала «Порше Панамера». Причём, как в анекдоте, её оппонентом стала «Лада Гранта» – машина, которая как минимум в 20 раз дешевле спорткара.
А днём на улице Профессора Попова видели «Ламборгини», по всей видимости столкнувшуюся с «Фольксвагеном Поло».
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».