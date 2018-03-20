Panamera и Lamborghini заметили в Петербурге в проблемных ситуациях

Два элитных автомобиля заметили 20 марта на улицах Петроградского района Петербурга – оба в затруднительном положении.

Утром на Крестовском острове в эстетичное ДТП попала «Порше Панамера». Причём, как в анекдоте, её оппонентом стала «Лада Гранта» – машина, которая как минимум в 20 раз дешевле спорткара.

А днём на улице Профессора Попова видели «Ламборгини», по всей видимости столкнувшуюся с «Фольксвагеном Поло».

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».