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21.03.2018 10:51

Улететь на каникулы подешевле

Запуск лоукостеров из Пулково не снизил цены на авиабилеты. В высокий сезон школьных каникул улететь из соседних стран по-прежнему дешевле.
Улететь на каникулы подешевле
pixabay.com / silverstylus

Петербуржцы стали чаще выезжать за рубеж на весенние школьные каникулы. По подсчету сервиса бронирования OneTwoTrip, спрос на заграничные поездки с 26 марта по 1 апреля вырос по сравнению с прошлым годом на 9%. Интерес к поездкам по России, напротив, снизился – на 8%, отмечают аналитики.

Изменение предпочтений связано с новыми направлениями, а также появлением в маршрутной сети лоукостеров. В частности, впервые зарубежные полеты начала выполнять бюджетная «дочка» «Аэрофлота» — «Победа». Как сообщала «Фонтанка», многие новые рейсы летнего расписания стартовали уже весной.

Рост спроса на зарубежные направления наблюдают и автобусные перевозчики. По данным ЗАО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group), продажи билетов на весенние каникулы по сравнению с прошлым годом выросли на 17%, при этом количество детских билетов увеличилось на 24%. «Самый большой рост зафиксирован на направлении из Петербурга в Хельсинки, дальше идет направление в Ригу, а затем в города Эстонии», – пояснил «Фонтанке» генеральный директор компании Райт Реммель.

Не исключено, что часть путешественников едет в соседние страны, чтобы сэкономить на авиабилетах. Несмотря на приход лоукост-«дочки» Аэрофлота, заграничные перелеты из Северной столицы в период школьных каникул все равно подорожали по сравнению с обычными днями. По оценке сервиса tutu.ru, средняя цена на международные перелеты на эти каникулы из Пулково выросла на 15%, до 20,6 тысячи рублей. OneTwoTrip оценивает рост цен в 4%, до 18,2 тыс. рублей за билет туда-обратно. Как показал мониторинг «Фонтанки», тем, кто не успел забронировать билеты заранее, улететь дешево из Пулково будет проблематично. Но на помощь, как и раньше, готовы прийти воздушные гавани Финляндии и Прибалтики.

Добираться до Европы через Финляндию и Прибалтику зачастую выгоднее, даже с учетом затрат на дорогу до соседних аэропортов. Например, билеты до Таллина и обратно на взрослого и ребенка у компании Ecolines в период весенних каникул обойдутся в 3 тысячи рублей. Попасть в Хельсинки и обратно можно за 2 тысячи рублей. У Lux Express тарифы чуть выше – примерно 4,2 тыс. рублей до Хельсинки и обратно, хотя при раннем бронировании их можно приобрести дешевле. У нерегулярных перевозчиков скидок для детей нет. Так, маршрутка до аэропорта Хельсинки и обратно на двоих обойдётся в 4,8- 6 тыс. рублей, в зависимости от компании и места отправления (можно заказать отправление от дома). Но стоит учитывать риск застрять на границе.

Мы оценивали стоимость билетов для одного взрослого и одного ребенка* туда – обратно с 26 марта по 1 апреля 2018 года (при отсутствии вылетов в эти дни, даты могли на день-два сдвигаться). За основу брался самый дешевый тариф из расчета, что в недельное путешествие можно отправиться с ручной кладью. Стоимость рассчитывалась по данным сайтов самих авиакомпаний.

Дешевле всего свозить школьника в Европу рейсами лоукостера RyanAir. Например, из финского Тампере борт ирландского перевозчика может доставить в немецкий Бремен за 192 евро (13,6 тыс. рублей по курсу на 20 марта), в Будапешт — за 135,6 евро (9,6 тыс. рублей). Самые доступные билеты — из Таллина. Поездка в Дюссельдорф и обратно для взрослого и ребенка обойдется всего в 79 евро, или 5,6 тыс. рублей. Дороже будут стоить южные направления. Например, на кипрский Пафос — 274 евро (19,5 тыс. рублей).

Попасть в Испанию и Италию дешевле всего из Риги. Путешествие с ребенком в аэропорт Бергамо (под Миланом) обойдется 157 евро (11,2 тыс. рублей), в Жирону (рядом с Барселоной) — 105 евро (7,5 тыс. рублей). Это заметно выгоднее, чем лететь напрямую из Северной столицы. Например, «Аэрофлот» предлагает рейс в Милан и обратно за 95 тыс., в Афины — за 45 тыс. S7 готов доставить в испанский Аликанте за 40,1 тыс.

Билеты лоукостера «Победа» из Пулково почти вдвое дороже, чем бюджетные рейсы из Финляндии и Прибалтики. Например, из Петербурга в Пизу можно улететь за 25,6 тыс. рублей, в Кёльн — за 25,1 тыс. рублей. Дешевле будет погреться на солнце в России и ближайшем зарубежье. Например, «дочка» Аэрофлота предлагает билеты в Тбилиси за 21,8 тыс. рублей, в Сочи — за 6,9 тыс. Самый дешевый заграничный рейс из Пулково, который удалось найти «Фонтанке», выполняет венгерский перевозчик Wizz Air. Путешествие в Будапешт с ребенком можно совершить за 205 евро (14,6 тыс. рублей). Как и в случае «Победы», из-за жестких ограничений по ручной клади за багаж придется доплатить.

Самые привлекательные цены из Хельсинки — на чешские и немецкие направления. У Smartwings билет в Прагу обойдется в 183 евро (13 тыс. рублей). EasyJet предлагает отправиться в Берлин и обратно с ребенком всего за 82 евро (5,8 тыс. рублей). Рейс до Стамбула и обратно турецкими авиалиниями обойдётся в 202 евро (14,3 тыс. рублей). Для сравнения, из Петербурга билет стоит в четыре раза дороже — 63 тыс. Свозить школьника из финской столицы в Стокгольм рейсами Finnair можно за 287 евро (20,4 тыс. рублей), в Копенгаген — за 332 евро (23,6 тыс. рублей).

В дальние страны слетать бюджетно будет сложнее. Здесь тарифы российских перевозчиков не выше, а иногда и ниже, чем у европейских коллег. Например, «Аэрофлот» предлагает билеты в Нью-Йорк через Москву за 50 тысяч рублей, тогда как у Finnair с вылетом из Хельсинки они продаются за 1420 евро (101 тыс. рублей). S7 готов доставить в Дубай за 35,8 тыс. рублей, тогда как вылет из Риги на борту AirBaltic будет стоить 856 евро (60,9 тыс. рублей). Попасть во вьетнамский Ханой можно за 113 тыс. через Москву «Аэрофлотом», тогда как рейс Finnair из Хельсинки стоит 1871 евро (133 тысячи рублей). Зато добираться в Таиланд выгоднее через Финляндию. Finnair готов доставить на Пхукет за 2263 евро (161 тыс. рублей), тогда как «Аэрофлот» — за 180 тыс. рублей.

Но отдых в заморских странах, как правило, бронируется заранее и дешевле обойдется при приобретении путевки. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, в весенние каникулы 2018 года цена недельного отдыха на зарубежном курорте с размещением в трехзвездочном отеле начинается от 45-50 тысяч рублей на человека. В общем топе запросов поездок с детьми пляжные направления: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, отмечают в АТОР.

Расширение маршрутной сети Пулково хотя и не снизило цены, все же повлияло на маршруты петербуржцев, отмечают участники рынка. Так, Пиза, куда начала летать «Победа», вышла на вторую строчку самых популярных зарубежных направлений, вытеснив из пятерки лидеров Рим, подсчитал OneTwoTrip. Также в Топ-5 попал Лондон, куда стала летать авиакомпания «Россия». Но в общем зачете продолжают лидировать российские направления. По данным tutu.ru, при путешествиях на весенние каникулы с детьми из Пулково в тройку лидеров вошли Сочи, Крым и Москва.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Если ребенку от 2 до 12 лет, то он может полететь по детскому тарифу. Стоимость такого авиабилета может меняться в зависимости от авиакомпании, но у большинства перевозчиков скидка на детский билет составляет 50%, но иногда она может достигать и 70%. Ребенок до 2-х лет считается младенцем и имеет право лететь со скидкой в 90%. Детям старше 12 лет необходимо приобретать взрослый билет.


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