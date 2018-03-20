Кремль рассказал, зачем Трамп позвонил Путину

Пресс-служба Кремля подтвердила телефонные переговоры лидеров США и РФ 20 марта, о которых недавно сообщил журналист американского канала NBC Питер Александр со ссылкой на неназванный источник в Белом доме. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, подтвердил сайт российского президента.

"Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", – говорится в сообщении.

При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики, уточняет официальный сайт Кремля.

Также обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис.

"С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.Выражено удовлетворение определённым снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами", – продолжает сайт президента РФ.

Кроме того, Путин и Трамп условились развивать двусторонние контакты, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях, подчеркнули в Кремле.