В Екатеринбурге могут вскоре отменить прямые выборы мэра

Выборы мэра Екатеринбурга, которые должны пройти в городе в 2018 году, могут быть отменены, сообщает «Коммерсантъ-Урал» 20 марта. Их заменят на назначение мэра городским заксобранием. Фактически это означает скорый уход Евгения Ройзмана с поста мэра уральской столицы. Кандидатов на назначение будет выбирать специальная конкурсная комиссия.

Соответствующие законопроекты в заксобрание города вскоре внесет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Когда — это зависит от окончательной оценки администрации президента Путина, сообщил источник “Ъ-Урал”.

На данный момент мэр города избирается на всенародных выборах и возглавляет гордуму, а администрацией руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер. Слухи о том, что прямые выборы мэра вскоре отменят, обсуждались с лета 2017 года. Но как пишет «Коммерсантъ», окончательное решение отложили до окончания президентских выборов. Владимир Путин получил в Екатеринбурге хороший процент: почти 74%. Уже на следующий день, 19 марта, замгубернатора Свердловской области Владимир Тунгусов на совещании в региональном правительстве рассказал о ближайших нововведениях на выборах мэра Екатеринбурга.

Оппозиционер, выдвиженец «Гражданской платформы» Евгений Ройзман занимает пост мэра Екатеринбурга с 2013 года. Он считает, что выборы для горожан — «возможность сопротивляться назначенцам» и выражать свою позицию.