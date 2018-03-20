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20.03.2018 18:40

В Екатеринбурге могут вскоре отменить прямые выборы мэра

Выборы мэра Екатеринбурга, которые должны пройти в городе в 2018 году, могут быть отменены, сообщает «Коммерсантъ-Урал» 20 марта. Их заменят на назначение мэра городским заксобранием. Фактически это означает скорый уход Евгения Ройзмана с поста мэра уральской столицы. Кандидатов на назначение будет выбирать специальная конкурсная комиссия.

Соответствующие законопроекты в заксобрание города вскоре внесет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Когда — это зависит от окончательной оценки администрации президента Путина, сообщил источник “Ъ-Урал”.

На данный момент мэр города избирается на всенародных выборах и возглавляет гордуму, а администрацией руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер. Слухи о том, что прямые выборы мэра вскоре отменят, обсуждались с лета 2017 года. Но как пишет «Коммерсантъ», окончательное решение отложили до окончания президентских выборов. Владимир Путин получил в Екатеринбурге хороший процент: почти 74%. Уже на следующий день, 19 марта, замгубернатора Свердловской области Владимир Тунгусов на совещании в региональном правительстве рассказал о ближайших нововведениях на выборах мэра Екатеринбурга.

Оппозиционер, выдвиженец «Гражданской платформы» Евгений Ройзман занимает пост мэра Екатеринбурга с 2013 года. Он считает, что выборы для горожан — «возможность сопротивляться назначенцам» и выражать свою позицию.


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20.03.2018 15:00
Любимые блюда от «Шоколадницы» на рейсах авиакомпании «Россия»
Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу – возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница».
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
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05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
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