СМИ: Трамп поговорил с Путиным по телефону

Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналист американского канала NBC Питер Александр 20 марта сообщил в своем Твиттере со ссылкой на неназванный источник в Белом доме. Кто кому позвонил, он не уточнил. Тема разговора также осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует разговоров и тем более поздравлений Путина с избранием в ближайшее время.

По итогам обработки 99,98% бюллетеней Владимир Путин набрал на выборах президента 76,69% голосов россиян.