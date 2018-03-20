Фанаты ЦСКА хотят выпустить к игре с "Ливерпулем" майки «Novichok tour»

ЦСКА вскоре должен сыграть с лондонским «Арсеналом» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Как сообщает портал «Царьград.тв», фанаты российского футбольного клуба намерены «обыграть» тему отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – предположительно нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».

По данным СМИ, они намерены напечатать несколько сотен маек с надписью «Novitchok tour – 2018. To be continued…» («Новичок-тур – 2018. Продолжение следует»). Кто именно этим займется, неизвестно. Предположительно в этих майках часть фанатов посетит сам матч. «Царьград» называет это действо «околофутбольной сатирой».

Власти Великобритании считают, что следы вещества ведут в Россию; по некоторым данным, его в своем чемодане привезла Юлия Скрипаль. Оба пострадавших до сих пор в коме. Как сообщил 20 марта портал The Bell, поговоривший с Владимиром Углевым – одним из сотрудников группы, которая разрабатывала «Новичок» в советские годы, – шансов на выздоровление у них мало. «Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к летальной… то, скорее всего, повторят судьбу предыдущих жертв, – рассказал Углев. – Антидота для этих веществ нет. С долей вероятности, близкой к 100%, могу сказать, что как только отца и дочь Скрипаль отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя, собственно, они и сейчас-то живы условно».

Фанаты ЦСКА уже печатали аналогичные майки, когда в 2006 году был отравлен, предположительно полонием, другой беглый сотрудник российских спецслужб – Александр Литвиненко. В этот момент те же клубы тоже встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Российский бизнесмен (впоследствии и депутат) Андрей Луговой, которого обвиняли в отравлении, тоже пришел на этот матч. Фанаты российского клуба туда пришли в майках с надписью «ЦСКА – Москва. Полониевый тур. Ядерная смерть стучится в ваши двери!», сообщает «Царьград.тв».