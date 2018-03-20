Смольный увеличивает собственные запасы противогазов для химзащиты на 5%

Правительство Петербурга намерено увеличить закупки фильтрующих противогазов. Если раньше в резерве находились 5% от потребности, то теперь это количество вырастет до 10%.

Проект изменений в постановление «О мерах по обеспечению создания запасов средств индивидуальной защиты для населения Санкт-Петербурга» опубликован на сайте Смольного 13 марта для антикоррупционной экспертизы. В документе устанавливается, что в зонах возможного химического заражения фильтрующими противогазами, защитными детскими камерами и респираторами должны быть обеспечены 100% категорий населения, на которые постановление распространяется. Это члены правительства Санкт-Петербурга, госслужащие, работники подведомственных государственных учреждений и неработающее население Санкт-Петербурга.

При этом если раньше запас противогазов увеличивался на пять процентов от потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных, то теперь он увеличивается до 10%. В зонах возможного радиоактивного загрязнения также решено формировать запас в размере 1% от нормативной потребности.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

Газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за его разработку создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.