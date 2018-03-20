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20.03.2018 18:08

Кокорин и Маммана вернутся в Петербург в апреле

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и защитник команды Эмануэль Маммана в ближайшее время пройдут курс реабилитации после травм крестообразных связок колена.

Как сообщили 20 марта «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе "Зенита", оба футболиста чувствуют себя хорошо, но до середины апреля будут находиться в Риме. Через месяц Кокорин и Маммана вернутся в Санкт-Петербург, где продолжат восстановление от повреждений.

Напомним, Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1) 15 марта, а Маммана схожее повреждение получил четырьмя днями ранее, в игре 22-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0). С большей долей вероятности оба пропустят чемпионат мира-2018.


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