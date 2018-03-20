В ЖК «Лондон» откроются две клиники и новые кафе

В ЖК «Лондон» микрорайона «Семь столиц», который компания Setl City возводит в Кудрово, готовятся к открытию два медицинских центра.

Коммерческую недвижимость приобрела медицинская сеть «Семейный доктор» и арендовала лабораторная служба «Хеликс». В настоящее время в помещениях завершается ремонт.

В соседних корпусах по адресу ул. Столичная, д.4 к.2 и д.4 к.1 в ближайшее время начнут работу заведение сети пиццерий «Телепицца» и ресторан «Мюнхель». Напомним, осенью в доме 4 к.4 на площади Европы в ЖК «Лондон» открылись булочная-пекарня BONAPE, продуктовый супермаркет «Реалъ» и магазин роллов и суши Fidel.bar. А весной на территории жилого комплекса заработал трехэтажный торговый центр, аптека и продуктовый супермаркет. Покупатели квартир в новом квартале теперь могут записаться в фитнес-центр Fitness Life, для них работает сетевой супермаркет SPAR, магазин детских товаров «Детки» и многие другие объекты.

Брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects