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20.03.2018 17:52

«Ленстройтрест» взял под опеку енота в Ленинградском зоопарке

«Ленстройтрест» взял под опеку енота в Ленинградском зоопарке
ЗАО «Ленстройтрест»

Застройщик «Ленстройтрест» присоединился к благотворительной программе Ленинградского зоопарка «Опека». Программа объединяет всех неравнодушных к животным людей, ее цель -  улучшения условий содержания животных и ведение научно-просветительной деятельности. 

С 20 марта 2018 года «Ленстройтрест» является официальным опекуном одного из обитателей Ленинградского зоопарка – енотихи Молли. Еноты  – удивительные животные, обладающие высоким уровнем интеллекта и завидными акробатическими способностями. Они любят наводить порядок везде, куда доберутся их лапы, но этот порядок не всегда радует хозяина енота, поэтому содержать енота в домашних условиях – дело непростое.

Зверек, которого берут под опеку, получает возможность чаще лакомиться любимыми деликатесами, играть в новые игрушки, а сам зоопарк сможет на средства опекуна улучшить условия содержания животного. 

Молли попала в зоопарк в годовалом возрасте, бывший хозяин не справился с содержанием такого активного хищника в домашних условиях. Первое время Молли была недоверчива, но, привыкнув к новому дому и заботливым сотрудникам, стала мягче и дружелюбнее. Сейчас она идет на контакт с работниками, ухаживающими за ней, и даже дает себя погладить и покормить с рук.  Живет Молли в одном вольере со своим другом – енотом Фунтиком, любимое лакомство енотихи – перепелиные яйца.

Директор по продажам и маркетингу ЗАО «Ленстройтрест» О.Г. Копейкина: «Решение присоединиться к благотворительной программе Ленинградского зоопарка пришло не случайно – наша компания давно и активно участвует в социальных проектах города и области, к примеру, это регулярные дни Донора в сотрудничестве с городской станцией переливания крови, помощь ночлежкам и приютам бездомных животных, помощь бюджетным образовательным организациям и пр. Философия нашего бизнеса предполагает высокий уровень социальной ответственности как компании в целом, так и каждого сотрудника в частности, для нас это действительно важно. Присоединиться к благотворительной программе «Опека» могут не только компании, но и любой человек, желающий оказать посильную помощь животным, живущим в Ленинградском зоопарке. На сайте зоопарка в разделе, посвященном этой программе, есть информация о животных, которым дополнительная забота окажется весьма кстати. Будем рады, если наш пример станет заразительным, и уже в скором времени все животные, нуждающиеся в поддержке, обретут своих опекунов».

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Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
20.03.2018 17:52

«Ленстройтрест» взял под опеку енота в Ленинградском зоопарке

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