Шестимесячный младенец умер в кризисном центре «Маленькая мама»

Младенец не проснулся после ночного сна в кризисном центре Кировского района Петербурга утром 20 марта. Признаков насильственной смерти полиция не нашла.

Как стало известно «Фонтанке», шестимесячный мальчик жил в центре на Трамвайном проспекте вместе с 16-летней мамой. Еще в семь утра 20 марта малыш спал в своей кроватке, а к десяти часам медики констатировали смерть ребенка. Переехать из квартиры на Антонова-Овсеенко девушке пришлось из-за конфликта с матерью.

В «Кризисный центр помощи женщинам» обращаются петербурженки, пострадавшие от домашнего насилия. Филиал кризисного центра «Маленькая мама» специализируется на помощи несовершеннолетним мамам. Там для них работают психологи и юристы, проводится обучение по программам «формирования надежной материнской привязанности», «Школа жизни», «ведение домашнего хозяйства» и прочие. В учреждении предусмотрена и медицинская помощь.