Горизбирком утвердил победу Путина в Петербурге

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 20 марта утвердила результаты президентских выборов в Петербурге. За это решение проголосовали 14 членов комиссии единогласно.

Согласно данным ГИК, Владимир Путин в Петербурге набрал 75, 01% , Павел Грудинин 9,04%, Ксения Собчак – 4,33%, Владимир Жириновский – 4,09%, Григорий Явлинский – 3,18% , Борис Титов – 1,57%, Максим Сурайкин – 0,66% , Сергей Бабурин – 0,88%. Финальная явка составила 63,87 % (2 млн 313 тысяч 458). Таким образом, явка на выборы в Петербурге превысила явку 2012 года, тогда она составляла 62,7%.

Ни один из протоколов с УИК не был признан недействительным.

Всего Горизбирком рассмотрел 8 жалоб на действия территориальных избирательных комиссий. Действия двух из них – ТИК 22 Выборгского района и ТИК 29 Фрунзенского района – были признаны незаконными, но не повлиявшими на итоги голосования.

На заседании Горизбиркома член комиссии с правом совещательного голоса от Ксении Собчак Алексей Одинг заявил, что в ГИК поступило в разы больше жалоб, однако их спустили в нижестоящие комиссии, и там большинство были отклонены.

Член ГИК с правом совещательного голоса от «Партии Роста» Павел Швец сообщил, что по итогам выборов возникло много вопросов о том, что происходило со списками избирателей. «С января список тех, кто может голосовать, сократился почти на 300 тысяч. А в течение 18 марта список избирателей увеличился на 112 тысяч человек. Многим известно, что люди, приходя на участки, узнавали, что их открепили в другие регионы и страны. Надо разбираться, как это произошло. По моим данным, в городе около сотни участков, где больше 200 человек в течение дня приписались к комиссиям. Есть и другая проблема, когда в течение дня списки на участках уменьшались. Например, во Фрунзенском районе список избирателей сократился на одном из УИК на 206 человек. Эти вопросы ещё будут задаваться наблюдателями, и они будут давать основания не доверять результатам выборов», – заключил Швец.

Аналогичные вопросы о списках избирателей возникли и у члена ГИК от партии «Яблоко» Ольги Покровской. При этом она добавила, что ей понравилась система «мобильный избиратель», позволяющая проголосовать по месту нахождения.

В ответ председатель Горизбиркома Виктор Панкевич пообещал создать рабочую группу, которая выяснит причины произошедшего.

Особое мнение по итогам президентских выборов в Петербурге выразил член Горизбиркома от КПРФ Николай Левшин. Однако сообщить, в чем именно оно заключается, он отказался.