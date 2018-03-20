В Мурманске от взрыва газа обрушилась часть жилого дома

Взрыв газа обрушил часть жилого дома в Мурманске, на улице Свердлова, 6.

Об этом сообщило МЧС по региону вечером 20 марта.

Публикация от 🅵🆁🅾🅼🆁🆄🆂🆂🅵🅸🆁🅴🅼🅰🅽 (@fromrusfireman) 20 Мар 2018 в 7:33 PDT

Спасатели уже на месте. Телеканал ГТРК «Мурман» сообщает, что в результате взрыва есть пострадавшие, РИА Новости передает информацию об одной жертве происшествия и пятерых пострадавших. Об этом рассказал агентству источник в спасательных службах.

Напомним, на прошлой неделе, 13 марта, часть дома 219 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге также обрушилась, предположительно в результате взрыва. Основной версией причин произошедшего также является взрыв бытового газа. Серьезно пострадали трое. Разрушены восемь квартир. СК возбудил дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жители трех подъездов расселены.