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20.03.2018 17:35

Глава Газпрома обсудил с послом Италии перспективу увеличения поставок сырья

Глава Газпрома Алексей Миллер и посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в Москве обсудили ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу. В текущем году он почти удвоился.

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба российской газовой монополии. Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий «Газпром» является надежным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика — третий по объему импортер российского газа. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также глава Газпрома и итальянский дипломат обсудили ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море. Алексей Миллер проинформировал Паскуале Терраччано о завершении укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». Отмечено, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15,75 млрд куб. м газа.

В 2017 году в Италию было поставлено 23,8 млрд куб. м российского газа.


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предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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