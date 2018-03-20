МИД Чехии вызвал российского посла по делу Скрипаля

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского после слов официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Об этом сообщается в твиттере чешского ведомства 20 марта.

«Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии», — говорится в сообщении.

В субботу, 17 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, напоминает «Газета.Ru».

Именно «Новичком», по данным британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Накануне в МИД Швеции также был вызван российский посол, чтобы объяснить заявление официального представителя МИД России.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно Российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к «Новичку».