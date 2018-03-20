Daily Mail: 69-летний партнер Березовского мог погибнуть в результате секс-игры с любовником
Партнер Бориса Березовского и экс замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков мог погибнуть в результате гомосексуальной секс-игры, передает британский таблоид Daily Mail 20 марта со ссылкой на некоего друга покойного.
69-летний Глушков скоропостижно скончался в Лондоне 13 марта. Его друг якобы сообщил изданию, что перед смертью ночь в доме Глушкова провел двадцатилетний русский любовник по имени Денис. Также он уточнил, что наутро Денис и нашел тело умершего, вместе с дочерью Глушкова, Натальей. По мнению не назвавшего себя источника, возможно, имела место «игра в удушение», пошедшая «чудовищно не так». Ранее вскрытие действительно показало, что смерть произошла от удушения.
Следов взлома на месте смерти Глушкова не было найдено. Лондонская полиция отказалась рассматривать дело о его смерти вместе с делом отравленного двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доказательств связи этих двух случаев не найдено. Высказывались также версии, что Глушкова могли задушить собачьим поводком.
Следственный комитет РФ также возбудил дело об убийстве Глушкова.
Справка:
В 1990-е годы Глушков занимал должности замруководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот». В 1999 году он был привлечен к следствию по «делу «Аэрофлота», по которому также выдвигались обвинения против Березовского. Был обвинен в мошенничестве, хищении валютных средств, отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы. В декабре 2000 года был арестован. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. Однако с учетом уже отбытого срока Глушкова требовалось освободить, что и было сделано в зале суда.