Фрунзенский радиус не успел

Контракт на строительство Фрунзенского радиуса метро вырос на 4 млрд и может подрасти еще на пару. С этим слишком долго тянули — станции откроют только в конце года.

Губернатор Петербурга подписал постановление об увеличении контракта на строительство продолжения фиолетовой линии метро. Подрядчик пытался согласовать эту корректировку не один год под разговоры о досрочном запуске движения. В итоге на полгода раньше откроют только тоннели и депо, это нужно для чемпионата мира по футболу. Трех новых станций придется ждать до конца года.

Долгожданное постановление об увеличении суммы контракта на строительство Фрунзенского радиуса губернатор подписал 13 марта. С 25,9 млрд она подскочила до 29,7 млрд. Из воздуха миллиарды не может взять даже градоначальник, так что к постановлению есть приложение, где указано, откуда конкретно средства перетекают на фиолетовую линию. 4,1 млрд в 2018 году снимают с Красносельско-Калининской ветки, 257 млн — с Лахтинско-Правобережной. Соответственно, на 432 млн подрастает зеленая линия, на 790 млн — депо «Южное», и на 3,9 млрд упирающийся в него Фрунзенский радиус.

Документа этого ждали еще в прошлом году. «Фонтанка» неоднократно рассказывала о ситуации, которая сложилась вокруг строительства второй очереди Фрунзенского радиуса за «Международную»: в 2014-м Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но в последний момент был применен коэффициент 0,7, так что контракт в марте заключили на 26 млрд рублей. Сроки завершения работ — конец 2018 года. Тем не менее еще в 2016-м замглавы КРТИ Вадим Власов заявил, что линию сдадут на год раньше, и помогут в этом дополнительные 1,1 млрд. Даже когда был разорван контракт с «Трансстроем», который строил депо «Южное», в Смольном утверждали, что это не повлияет на планы ни по линии метро, ни по самому депо, которое ждали в январе 2018-го.

С начала 2017 года КРТИ затеял проверку сметного расчета, по итогам которой, как предполагалось, контракт мог вырасти на 30%, то есть до суммы, одобренной госэкспертизой. К тому времени стало понятно, что закончить стройку в этом же году нереально; в промежуточном графике «Метростроя» в качестве оптимального срока указывалось лето 2018-го. В целом ситуацию легко оценить, если увидеть в ленте «Фонтанки» две новости с разницей в месяц с заголовками «Фрунзенский радиус могут сдать в первом квартале 2018 года» и «Фрунзенский радиус метро могут не сдать в первом квартале 2018 года». И то и другое — со ссылкой на руководство «Метростроя», которое настойчиво намекало, что деньги заканчиваются и решать вопрос надо еще до осени.

При рассмотрении бюджета на 2018 год губернатор предложил увеличить расходы на метро до 30 млрд. В итоге графа «Транспорт» адресной программы КРТИ выросла лишь до 26 млрд, причем вовсе не за счет Фрунзенского радиуса, который остался практически при своих, получив 157 млн. Тем не менее глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что решение о выделении 4,1 млрд рублей принято, а Смольный собирался закрыть вопрос в ноябре. Затем согласование документов перенесли на I квартал 2018-го. В январе запросы «Метростроя» возросли до 7,3 млрд, а чиновники перестали определенно утверждать, в какой конкретно момент запустится линия.

К середине марта на своих местах не удержались ни вице-губернатор Марат Оганесян, при котором подписывался контракт по заниженной цене, ни Вадим Власов, который надеялся увидеть Фрунзенский радиус еще в 2017-м, ни бывший замглавы КРТИ Михаил Цалко, который отвечал за метростроение и которому руководство угрожало увольнением, в том числе в связи с цифрами по фиолетовой линии. Постановление губернатора наконец подписано. Еще на 10% контракт, по закону, можно увеличить по согласованию сторон, не спрашиваясь у главы города. «В настоящее время данный вопрос прорабатывается, – тревожно знакомыми формулировками отвечают в КРТИ на соответствующий вопрос. – «Метрострой» должен предоставить обосновывающие материалы».

Время упущено; планы досрочно ввести Фрунзенский радиус целиком, судя по всему, похоронены. Как рассказали «Фонтанке» в Смольном, в мае планируется открыть линию на прогон к депо «Южное», которое строит «ЛенСпецСМУ». Это необходимо, чтобы Петербургскому метрополитену было где размещать составы, которые закупаются для Невско-Василеостровской линии, они поедут в конце апреля. «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» откроют, как прозорливо указали в контракте, в декабре 2018-го.

Интересно, что основной массив средств переброшен с Красносельско-Калининской линии метро. Ее называл наиболее важным направлением бывший гендиректор «Метростроя» Вадим Александров. На прошлой неделе в том же духе высказался Игорь Албин, сказав, что именно коричневой ветке уделено особое внимание в среднесрочной программе развития метрополитена. Пока перегон от «Казаковской» до «Путиловской» («Кировский завод») готов на считанные проценты, однако чиновники обещали ускориться. На 2018 год перекинули финансирование с более поздних периодов, так что сумма расходов выросла с 1,1 млрд до 7,4 млрд (350 млн потом отрезали). В какой-то момент прозвучала даже малоправдоподобная информация о том, что участок введут на два года раньше, в 2020-м; о ней постарались побыстрее забыть.

Похоже, в данном случае об опережении сроков лучше не говорить. Как рассказали «Фонтанке» в «Метрострое», сейчас на перегоне сооружаются стволы шахт. На этот год была назначена проходка одного из тоннелей, а это, что называется, билет в один конец. Если уж щит запущен, то требуется стабильное финансирование, так как остановка чревата техническими проблемами. Реакция всех причастных ведомств на забастовку проходчиков Лахтинско-Правобережной линии подтверждает, что и они это осознают.

В «Метрострое» заявляют, что секвестр не повлияет на планы. Собеседник в КРТИ подтверждает это, уточняя, что изначально на «Казаковскую» – «Путиловскую» заложили слишком много. И действительно, даже сейчас в программе на 2018 год значится почти 3 млрд, то есть втрое больше, чем предполагалось еще год назад. Такое резкое увеличение расходов и их перераспределение на самые «срочные» линии наводит на мысль, что цель изначально состояла именно в том, чтобы завести нужные деньги в годовой бюджет за счет более поздних лет.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»