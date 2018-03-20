За плакат «Наш кандидат — русский бунт» московского националиста в Петербурге арестовали на 10 суток

Антон Беличенко, активист Национал-Революционного авангарда, после решения об административном аресте на 10 суток за развернутый неподалеку от «Пионерской» плакат, пожаловался правозащитникам на избиения в отделе полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга, активиста привлекли к ответственности 19 марта. Выборгский районный суд арестовал его на 10 суток за нарушение по статье 20.2 КоАП РФ — нарушение порядка проведения митинга.

«ОВД-Инфо» добавляет: Беличенко и еще пятеро молодых людей, среди которых в том числе были представители движения «Идентаристы России», задерживали в день выборов 18 марта — они на железнодорожном мосту пытались развернуть плакат с надписью «Наш кандидат — русский бунт». Двое смогли убежать, четверых доставили в 19-й отдел полиции Выборгского района.

Как заявил правозащитнику Яне Теплицкой Беличенко, когда она навестила его в спецприемнике, после задержания активиста били несколько раз. По словам националиста, сначала его «поставили лицом к стене и били, пока не сказал пароль от телефона», однако каких-либо следов побоев на теле не осталось.

«В отделе (туда привезли после 22) стали по очереди отводить на второй этаж. Когда была очередь Антона, встретил первого человека с разбитым лицом. Потом били Антона, пока что-то не признал (кажется, что организатор этой акции). Били кулаками по голове и по животу, следов или последствий нет», – пишет в Facebook Теплицкая.

Фамилия Беличенко не впервые звучит со страниц СМИ. Так, в июне 2016 года активист устроил акцию возле здания суда в Самаре, где проходил процесс по делу о вандализме над местными националистами. На 15 суток он был арестован в Москве в 2015 году после антикризисного марша «Весна».