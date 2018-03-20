На кассах магазинов могут начать выдавать наличные при использовании Visa

Система Visa может начать выдавать покупателям, пользующимся ее картами, кэшбэк прямо на кассах магазинов.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Visa, система предложит подобное решение российским банкам. Обязательное условие получения кэшбэка — платежи картой. «Visa постоянно работает над внедрением инновационных платежных сервисов», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 февраля, о разработке такой же услуги сообщила и система MasterCard. По данным компании, доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и больше используют их.

В феврале же появились первые сообщения об откликах банков России на предложение подобной услуги. Так, «Ведомости» сообщили, что новый сервис от MasterCard уже тестируют Сбербанк, «Русский стандарт» и ВТБ.