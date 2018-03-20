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20.03.2018 16:42

На кассах магазинов могут начать выдавать наличные при использовании Visa

Система Visa может начать выдавать покупателям, пользующимся ее картами, кэшбэк прямо на кассах магазинов.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Visa, система предложит подобное решение российским банкам. Обязательное условие получения кэшбэка — платежи картой. «Visa постоянно работает над внедрением инновационных платежных сервисов», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 февраля, о разработке такой же услуги сообщила и система MasterCard. По данным компании, доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и больше используют их.

В феврале же появились первые сообщения об откликах банков России на предложение подобной услуги. Так, «Ведомости» сообщили, что новый сервис от MasterCard уже тестируют Сбербанк, «Русский стандарт» и ВТБ.


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ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей
16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
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