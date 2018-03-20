Помощник спикера ЗакСа не оправдалась за мошенничество

Санкт-Петербургский горсуд оставил в силе приговор секретарю Вячеслава Макарова за мошенничество. Надежда Соломахина обогащалась на городских праздниках.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 20 марта защита Соломахиной опротестовала приговор Дзержинского суда, по которому чиновница наказана за хищение бюджетных средств.

Соломахина в 2010 году работала замглавы Петроградского района, курировала праздничные мероприятия и, как установил суд, в составе преступной группы похитила 3,6 млн рублей при исполнении госконтрактов. Добавка по 300 тысяч рублей в месяц к зарплате оценена Дзержинским судом в год условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Под следствием и судом она находилась, работая ответственным секретарем председателя Законодательного собрания Петербурга, о чем сегодня сообщила ее адвокат Анна Маркова. Соломахина регулярно выступает от имени Вячеслава Макарова с поздравительными речами на публичных мероприятиях и считается его помощником.

В Горсуде защита требовала отмены приговора и оправдания. Адвокат Маркова, она же полковник милиции в отставке и бывший вице-губернатор Петербурга, была категорична: «Ничего в этом деле нет, как говорится».

Потерпевшей по делу признана администрация Петроградского района. Ее представитель Тюльпанова выступила со смелым заявлением: «Администрация потерпевшей себя не признает, претензий не имеет. Согласно акту контрольно-ревизионной комиссии района, ущерб нам не причинен. От себя добавлю, что администрация считает Соломахину сотрудником с безупречной репутацией».

Надежда Степановна на госслужбе проводит пятый десяток, замглавы Петроградского района проработала четырнадцать. Судебной коллегии по уголовным делам она заявила, что закон никогда не преступала, денег из бюджета не крала, выразила желание, чтобы ее черная полоса прервалась, и для этого не хватает отмены решения Дзержинского суда.

«Оправдательного приговора мне ждет весь город», – без лишней скромности уточнила подсудимая.

Горсуд не оправдал надежд жителей Петербурга. Обвинительный приговор вступил в силу.

Хищение совершено под предлогом оплаты по контрактам о проведении праздничных мероприятий, заключенным с компаниями «Гарант Северо-Запад» и «Интернациональный центр творчества». Соломахина подписывала акты выполненных работ. Ее подельники получили по полтора года колонии.