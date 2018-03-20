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20.03.2018 16:26

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" пока будут ставить на "Стилеты"

Первыми носителями новейшего российского оружия, гиперзвуковых блоков «Авангард», станут межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, полученные от Украины

Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе, пишет Лента.ру.

«В начале 2000-х годов с Украины за "газовые долги" были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станет носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет», — сказал собеседник агентства.

Характеристики «Авангарда» впервые озвучил президент России Владимир Путин в марте 2018 года в своем послании Федеральному собранию. Тогда глава государства заявил о проведенных в стране испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, который «отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». По словам Путина, «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Справка:

МБР УР-100Н УТТХ (РС-18Б) является модификацией ракеты МБР УР-100Н (по классификации СНВ -РС-18А, НАТО - SS-19 mod.1 Stiletto, в переводе — Стилет). Это советская жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Несёт на борту 6 боевых блоков и комплекс средств преодоления ПРО противника. На базе МБР разработаны ракеты-носители «Рокот» — с разгонным блоком «Бриз-КМ» вместо третьей ступени и «Стрела» — с изменённым ПО блока наведения. Возможен вывод на околоземную орбиту груза массой до 1 950 кг. МБР УР-100Н УТТХ разработана в ЦКБ машиностроения под руководством В. Н. Челомея и в филевском Филиале № 1 ЦКБМ, возглавляемом В. Н. Бугайским. В связи с увеличением точности американских межконтинентальных баллистических ракет требовалось повысить степень защищенности шахтных пусковых установок, а также применить новый комплекс средств преодоления противоракетной обороны противника. Серия испытательных пусков УР-100Н УТТХ проводилась с 28 сентября 1977 по 26 июня 1979 года на полигоне Байконур. 17 декабря 1980 года комплекс был принят на вооружение.


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