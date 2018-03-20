Дуров: Угрозы блокировать Телеграм бесплодны

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и российской соцсети «ВКонтакте», прокомментировал сегодняшнее решение Верховного суда.

Мессенджер в своем иске к Федеральной службе безопасности требовал отменить приказ ведомства о раскрытии ключей от переписки пользователей. Суд отказался признать приказ незаконным. А затем Роскомнадзор заявил, что у Telegram есть 15 дней на выполнение этого приказа.

Судя по комментарию, сдаваться Дуров не собирается. «Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от частных данных своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни», – написал программист у себя в Твиттере 20 марта.