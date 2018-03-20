Еще один банк аккредитовал объекты СК «Полис Групп»

К числу банков партнеров компании «Полис Групп» присоединился СМП Банк.

Все строящиеся проекты застройщика – жилые комплексы «Вернисаж» (дом 8), «Краски лета» (3,4,5 очереди), «Полис на Неве», «Полис на Комендантском» и «ПаркЛэнд» – аккредитованы в рамках ипотечных программ банка.

Минимальный первоначальный взнос составит от 15% стоимости квартиры. Минимальная ставка по кредиту от 10,30%, срок кредита – от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 400 тыс рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.smpbank.ru/ru/private/ipoteka/novostroyka/

Компания «Полис Групп» входит в число застройщиков, имеющих наиболее обширную сеть банков-партнеров. Сегодня для наших клиентов доступны ипотечные программы порядка 30 кредитных организаций страны, а также государственных структур Дом.рф (ранее – АИЖК) и ЦДЖ (Центр доступного жилья).

Выбрать и забронировать квартиру можно в Отделе продаж.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК Вернисаж – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru 47504303-98/14 от 26.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/