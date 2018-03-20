Привет из 39 пуль на Коломяжском

"Что-то по нам часто стали стрелять", - видимо, подумали полицейские и выпустили 36 пуль в «Хаммер» на Коломяжском в ответ на 3. «Фонтанка» узнала, что начал первым особый человек. В его биографии – заказное убийство, взрыв, угоны, пальба, а сам он без ноги и любит 20 марта.

К полудню 20 марта Следственный комитет по Приморскому району возбудил уголовное дело по покушению на жизнь сотрудников в отношении петербуржца. В 2 часа ночи 20 марта возле дома 13 по Коломяжскому проспекту при попытке досмотра его внедорожника он трижды выстрелил в полицейских из "Осы". Те в ответ не пожалели патронов, а израненный, но пустой «Хаммер» вскоре был обнаружен за три с половиной километра от боестолкновения. Рядом с ним брошенный «ТТ». Теперь разыскивают главного героя – его еще при СССР признали особо опасным, в 1990-х взрывали, он помогал скандальному депутату Госдумы Евгению Федорову, осуждался за бандитизм, записан РУОПом как неадекватный, но тогда входил в окружение петербургского бизнесмена Ебралидзе.

В ночь на 20 марта наряды полиции и ДПС Приморского района проводили облаву на угонщиков, наверное, раз уже в десятый в этом году. К двум ночи они остановили уверенный черный «Хаммер» с номером «001». Документы водитель просунул в окно. Свидетельство о регистрации было на его супругу, права в порядке, но все же его попросили продемонстрировать содержание багажника. Они же не знали, что еще в 1995 году в базе РУОП об этом водителе появилась корректная запись: «мастер спорта по боевым единоборствам, по поведению невоздержан, склонен к необдуманным поступкам».

Выйдя из-за руля, крепкий мужчина, чуть прихрамывая, двинулся к тыльной стороне своего «Хаммера», но неожиданно выхватил «Осу» и три раза жахнул в двух старших сержантов, находящихся рядом. Потом запрыгнул в иномарку, и началось уже совсем другое кино.

Заметим, что последние месяцы полицейские системно получают доходчивые сигналы.

За последние полтора месяца «Фонтанка» не раз писала, как перестрелкой с полицией закончилось нападение на ювелирный вечером 5 февраля, когда в схватке прострелили голень старшему сержанту. В последний день февраля под Володарским мостом отстреливаться от участника аварии с помповым ружьем пришлось майору полиции. А два дня назад едва не попал под пулю прапорщик Росгвардии на Сиреневом бульваре. Второму выстрелу в сторону сотрудника помешала очередь из "Калашникова".

Безусловно, это раздражает и придает решимости отвечать здесь и сейчас. В данном случае, на Коломяжском, это выглядело так: оба сотрудника, мимо которых пролетели три пули, выпустили в «Хаммер» по обойме; одновременно в ту же сторону полетели 16 патронов лейтенанта и старшего лейтенанта; самый опытный из группы – капитан полиции – выстрелил только четыре раза. Итого – 36 штук.

Но «Хаммер» – машина военная, и остановить его это не смогло. Погоня с включенными сиренами, призывами через громкоговорители СГУ, мол, прижмись – хуже будет, тоже не сработала. На проспекте Королева «Хаммер» своими 315 лошадиными силами отрывается от «Форда» и «Жигулей», а обнаруживают его при прочесывании местности во дворе дома 11 по улице Горной.

Фото: "Фонтанка"

При осмотре были сосчитаны отверстия от пуль, транспорт обыскан, а рядом нашли боевой пистолет «ТТ». Интересно, что было в багажнике, если 20 лет назад у этого же водителя изымали арсенал. Но вкусное потом.

Понятно, что уже через полчаса оперативникам уголовного розыска был понятен масштаб личности. Пусть «Хаммер» и зарегистрирован на петербурженку, что живет в том же Приморском районе, на Серебристом бульваре, но фактически управлял мощным транспортом ее супруг. Он настолько непрост, что «Фонтанка» собрала лишь самые яркие моменты его пути к Коломяжскому.

Сегодня Олегу Малкову 57 лет. Но мало найдется молодых спортсменов, кто выиграет у него при случайной уличной ссоре. Он всю жизнь в залах, где висят боксерские мешки, всю жизнь в риске и том же конфликте.

Малков заходит в Кресты в 16 лет за кражи и угон. Вел себя на следствии и суде так дерзко, что даже по малолетке ему дают три с половиной и летит он в колонию Колпино. Только выходит – и вновь в Кресты, за те же кражи и угоны. Новый срок – четыре с половиной – сидит «до звонка». Пока сидит, с ним мучаются в колониях, поэтому и перебрасывают из лагеря в лагерь. Выйдя в 1985 году, пробыл на свободе четыре долгих года – и вновь в тюрьму Ленинграда №1, и опять за кражи и угоны. Сидит же так, что досрочно ему не грозит.

Появляется он в Петербурге в 1993 году, уже признанным особо опасным рецидивистом, очень крепким, волевым, готовым на все. А времена были для таких характеров самые настоящие. Олег вливается в коллектив борцов, что сами удивляются его агрессивности. Тем не менее он постоянный посетитель и до сих пор известного в Петербурге клуба «Талион». Но не все были готовы с ним спорить лоб в лоб.

Так уж вышло, что именно сегодня – юбилей. Ведь рано утром 20 марта 1996 года, когда Олег Малков вышел из своей парадной на Пражской улице, кто-то издалека привел в действие СВУ. Малкову тогда почти оторвало стопу. Но не мозг же.

Несмотря на то, что официально в тот день он был директором по маркетингу ООО «Прогресс», на его стереотип поведения это не повлияло. Скорее повлиял его статус помощника депутата первого созыва Госдумы Евгения Федорова, председателя комитета по экономической безопасности, более известного качестве основателя радикального «Национально-освободительного движения». А сам взрыв скорее повлиял на его же знакомого, и также человека из системы координат «Талиона», за которым, как известно, до сих пор стоит уверенный бизнесмен Александр Ебралидзе.

Чуть позже во Всеволожске был расстрелян из автомата Калашникова некий Владимиренко. Ему повезло – автомат заклинило, потому он потерял только руку.

Прошло еще пару лет, и произошло то, что опять сегодня «Фонтанка» называет совпадением. 20 марта 1998 года при повороте на Дворцовый мост с Дворцовой набережной спецназ «Тайфун» блокирует черный стосороковой «Мерседес», откуда и вытаскивают Малкова. Мало того, что сам «Мерседес» был с разбоя, так по квартирам на обысках оперативники «угонного» отдела ГУВД вынимают 50 гранат, три автомата Калашникова, два УЗИ, американский короткоствольный автомат «Кобра», снайперскую винтовку, а о прочих мелочах в виде «Кольта Таурус» мы и говорить считаем лишним.

В 1999 году Малкова и двух его товарищей осуждают за бандитизм, разбойные нападения на владельцев элитных иномарок, незаконное оружие, грабежи и именно за то покушение во Всеволожске. Теперь ему отмеряют 15 лет. Но Малков был настолько важен, что до отправки в лагерь его подержали еще во внутренней тюрьме ФСБ на Шпалерной.

Освобождается Олег 20 марта 2013 года. И опять выкидывает номер.

Сразу же по выходе в Невском районе, двигаясь по Володарскому мосту, он заподозрил за собой слежку и отреагировал в старом стиле. «Шевроле» наружного наблюдения ГУ МВД было им обстреляно из той же "Осы".

Арест, суд по хулиганке, и к 9 мая 2014 года он, наконец, освобождается условно-досрочно. Как говорится, выдохнули.

Тем временем в органах служат большинство тех, кто в девяностые был, минимум, школьником. Они, конечно, могут посмотреть его страничку в Facebook, где увидят и «Хаммер», и его как рыболова, но вряд ли из этого понять что-нибудь можно.

Вот Малков и напомнил им old school. Теперь все будут смеяться, если его найдут 20 марта 2019 года. Ищут.

Евгений Вышенков, Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»