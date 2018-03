В Мэриленде — стрельба в старших классах школы, есть раненые

В старшей школе в графстве Св. Марии, штат Мэриленд, США, утром 20 марта звучали выстрелы.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию, ведется срочное расследование. ЧП случилось в Great Mills High School в поселении Great Mills, штат Мэриленд (в школе учится около 1600 человек). Сообщается о нескольких раненых.

WATCH: Continuing LIVE coverage of the shooting at Great Mills High School in Md. https://t.co/YBPq0NqOBT