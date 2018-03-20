В Мэриленде — стрельба в старших классах школы, есть раненые
В старшей школе в графстве Св. Марии, штат Мэриленд, США, утром 20 марта звучали выстрелы.
@8:35am, #greatmillshighschool,— DPA-EGaIn (@Lillyandpumpkin) March 20, 2018
another school shooting pic.twitter.com/i2xosDslPB
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию, ведется срочное расследование. ЧП случилось в Great Mills High School в поселении Great Mills, штат Мэриленд (в школе учится около 1600 человек). Сообщается о нескольких раненых.
WATCH: Continuing LIVE coverage of the shooting at Great Mills High School in Md. https://t.co/YBPq0NqOBT— ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) March 20, 2018
Школа оцеплена и блокирована, благодаря чему удалось предотвратить худшие последствия. Great Mills находится примерно в 60 милях к юго-востоку от Вашингтона, округ Колумбия. Стрельба произошла за четыре дня до национального марша «За наши жизни» – шествия за безопасность студентов и школьников, вызванного массовым убийством в прошлом месяце в средней школе в Южной Флориде.
Справка:
Напомним, в результате стрельбы во флоридской школе в городке Паркленд (в 60 км к северу от Майами) 14 февраля погибли 17 человек. 12 были убиты в здании учебного заведения, двое погибли рядом, один - на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице. 14 человек были ранены. Стрелка задержали, им оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой.
После инцидента президент США Дональд Трамп распорядился подготовить законопроекты о запрете «скользящих прикладов», с помощью которых можно переделать полуавтоматическую винтовку в автомат. Параллельно в США продолжаются акции, участники которых требуют усилить контроль за продажей оружия. «Скользящий приклад» в октябре 2017-го устроил и житель Лас-Вегаса: он переделал винтовку под автомат и убил 58 человек на кантри-фестивале. Это стало самым массовым убийством в истории страны.