Петербуржец попал в больницу после покупки «Лексуса», а выйдя, узнал об угоне

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства кражи дорогого автомобиля. О ней поздно вечером 19 марта заявил хозяин машины, молодой успешный менеджер, работающий в торговле.

Мужчина лишился нового Lexus LX 570 почти за 8 миллионов рублей, успев поездить всего пару раз. Угон стал практически «подарком» ко дню рождения, но автовладелец не знал о нём долгих десять дней, пока находился в больнице. Как он попал туда – это отдельная «песня», больше спортивная, чем автомобильная.

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