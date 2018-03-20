Президент Эстонии поздравила Путина с переизбранием
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила поздравление президенту России Владимиру Путину во вторник, 20 марта.
«Я поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации, я желаю благополучия и процветания Вам, России и ее народам», – написала в телеграмме Кальюлайд, сообщает издание err.ee
«Я с нетерпением жду развития добрососедских отношений между нашими странами», – добавила глава Эстонского государства.
Президентские выборы в России прошли в воскресенье, 18 марта. По их итогам Путин заручился поддержкой 76,69% голосов избирателей.
Стоит отметить, что ни на официальном сайте президента Эстонии, ни на её страничке в "Фейсбуке" текста поздравительной телеграммы пока нет.