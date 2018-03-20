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20.03.2018 15:39

Ространснадзор приостановил эксплуатацию Ан-148 и полеты «Саратовских авиалиний»

Эксплуатация самолетов Ан-148 российскими авиакомпаниями приостановлена, сообщает РИА Новости 20 марта со ссылкой на главу Ространснадзора Виктора Басаргина. Кроме того, до 27 апреля остановлены все полеты компании «Саратовских авиалиний».

Напомним, меры приняты после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля исчез с радаров через несколько минут после взлета и разбился в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. 71 человек на борту погиб, никто не выжил.

После ЧП Ространснадзор провел проверку. По словам Басаргина, ее результаты в ведомстве уже есть. «Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии"», — заявил Басаргин. По его словам, пилоты компании должны будут пройти тестирование и проверку.


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