В VERONA началась выдача ключей

В элитном жилом доме VERONA, который «Группа ЛСР» построила в самом сердце Крестовского острова Санкт-Петербурга, начался осмотр и заселение квартир и нежилых помещений.

VERONA создан по проекту известной архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» как образец современной петербургской архитектуры. Здесь предусмотрены все атрибуты премиального жилья: фасад в натуральном камне с портиками и рустами; роскошное оформление холла и рецепции; просторные квартиры с гардеробными, большими кухнями-гостиными и потолками более 3 м; охраняемая территория. Всего VERONA включает 80 квартир.

Преимуществом проекта является подземный паркинг с подъемом на лифте на любой этаж дома. В перегруженном мегаполисе найти свободное место для автомобиля и контролировать его безопасность становится порой непосильной задачей. Покупка машиноместа позволяет не беспокоиться о ежедневной парковке автомобиля при возвращении домой и не волноваться о ее сохранности.

Двухуровневый паркинг рассчитан на 111 машиномест. Приобрести парковочное место можно путем оформления рассрочки на год или по 100% оплате.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс VERONA – застройщик ОАО "СКВ СПб", проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/verona/documents/