Шестилетнего ребенка «похитили» в третий раз и вновь привезли в Петербург

Сын петербургского бизнесмена, «похищенный» родственниками матери и увезенный в Казань, вновь оказался в Северной столице. На этот раз следственные органы сочли перемещение ребенка преступлением и возбудили уголовное дело.

Конфликт между родителями, один из которых владеет бизнесом в Петербурге, а вторая живет с новой семьей в Казани, в третий раз приводит к похищению их совместного сына. Как сообщает 20 марта аппарат уполномоченной по правам ребенка, отец вновь насильно забрал мальчика, но на этот раз мать ребенка перенесла спор в рамки Уголовного кодекса.

Как уже писала «Фонтанка», по решению суда после развода шестилетний мальчик должен жить с мамой в Казани, но отец не спешил исполнять вердикт – ребенок с марта прошлого года жил с ним в Северной столице. В январе этого года малыша забрали в Татарстан бабушка и тетя по маминой линии. Случилось это так: 15 января в восемь вечера мальчик шел по улице с петербургской бабушкой в Стрельне, когда дорогу им перегородили двое мужчин. Ребенка, как установили следователи, забрали по поручению матери, которая не смогла сама за ним приехать, так как была на последнем месяце беременности. У казанских родственников был нотариально заверенный документ, и СК отказал отцу в возбуждении уголовного дела. Ребенок остался с мамой, в разговоре с омбудсменом она отметила, что мальчик ей, после жизни с папой, достался грязным и нестриженым. Он плакал и рассказывал, что в Петербурге не ходил в садик, так как «не было денежек».

Как сообщает уполномоченная Светлана Агапитова, 26 января на выходе из поликлиники в Казани двое выхватили мальчика, посадили в машину с заклеенными номерами и уехали в неизвестном направлении. Спустя несколько дней отец ребенка «успокоил» мать — мальчик снова в Петербурге. Тем временем в Следственном комитете Татарстана возбуждено уголовное дело о похищении, и с мужчиной уже беседовали коллеги казанских следователей в Василеостровском районе Петербурга. По словам матери, общаться со следователями пришлось и ее сыну, после чего она задалась вопросом о том, почему Петербург стал «укрытием» для недобросовестных родителей, которые «в угоду своим амбициям ломают детскую психику».

«Из-за неспособности взрослых уладить все по-человечески шестилетний мальчик трижды оказался в ситуации, когда его насильно куда-то увозили. Остается только надеяться, что, несмотря на случившееся, Саша вырастет здоровым и счастливым», – в свою очередь отметила Светлана Агапитова.