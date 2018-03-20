Савченко «бабахнула» депутатам Рады

Депутат украинского парламента Надежда Савченко записала видео, в котором произносит три слова в адрес коллег-депутатов. Одно — междометие, еще одно — просторечное.

20 марта видео появилось на YouTube. На фоне пустого зала Верховной рады Савченко сначала шесть секунд стоит молча, скрестив руки, затем произносит: «Бабах! Что, обосрались?»

«Надежда Савченко. Депутат от народа» – так завершается после ее слов ролик.

Угрозой такие «бабахи» Савченко, судя по всему, не считает. «Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет», — сообщила представитель парламентария Татьяна Проторченко порталу InfoResist.

Впрочем, это не первая попытка Савченко напугать депутатов. И не самая опасная. 15 марта Савченко пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет. Ее вывели. В этот день глава Прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что девушка планировала теракт. Прокуратура внесла в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности. Также ее исключили из комитета национальной безопасности и обороны Верховной рады.