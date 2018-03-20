В выборе между церковью и спортом в Новом Петергофе Смольный выбрал первое

Новый храм построят в течение пяти лет у железнодорожной станции Новый Петергоф, юго-западнее пересечения улиц Юты Бондаровской и Парковой. 6 марта проект бурно обсуждали на публичных слушаниях, а 19 марта комиссия Смольного по землепользованию и застройке разрешила на этом участке условно-разрешенный вид использования (УРВИ) "Религиозное использование".

Заявку подал приход храма Святого мученика Иоанна Воина. Рядом с будущим храмом находится ЖК «Новый Петергоф»: возможно, именно потому, что в районе много новоселов и активного населения, публичные слушания оказались настоящей дискуссией: за ту и другую точку зрения горожане подали сотни подписей и десятки заявлений. Все они отражены в протоколе. Сторонники храма писали, что церквей в районе мало и они переполнены. Сторонники спортивного объекта заявляли, что уже имеется инвестор, ООО «Велес», который подал заявку в Управление инвестиций и может построить на этом участке спортивный объект, который даст району рабочие места. Судя по количеству поступивших заявлений, силы разделились примерно поровну. Но администрация Петродворцового района склонилась к духовным потребностям: в заключении о публичных слушаниях написано, что районные власти рекомендуют согласовать УРВИ «Религиозное использование».

Храм построят по подобию церкви 148-го Каспийского полка во имя Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. В начале ХХ века такая церковь уже стояла здесь, но не на том участке, где собираются строить сейчас. Затем ее перестроили под дом культуры, сняв купола. В 90-е годы строение пришло в запустение. Однако на слушаниях чиновники от администрации отказались возрождать храм на прежнем месте, заявив, что этот участок уже занят.