Шойгу: Планы корректировки госпрограммы вооружений подготовим за месяц

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта обсудил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, в какие сроки ведомство способно подготовить коррективы в план деятельности Министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018–2027 годы.

Руководитель военного ведомства подчеркнул, что они вытекают из послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором поставлены важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.

Министр обороны заявил о том, что в соответствии с поручениями главы государства необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск.

Но отметил, что по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала.

«Одним словом, необходимо сделать всё, чтобы военная служба стала ещё более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди», – обозначил круг задач глава военного ведомства, отдав поручения своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года.

В свою очередь, Генштаб должен обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов, сообщает Минобороны России.

Напомним, что в послании ФС РФ 1 марта президент России Владимир Путин впервые рассказал о новейших и перспективных системах российского вооружения, не имеющих аналогов в мире.