Любимые блюда от «Шоколадницы» на рейсах авиакомпании «Россия»

Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу – возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница».

Пассажирам рейсов, выполняемых из аэропорта Внуково по программе полетов на популярные туристические направления (FV5501-5949), на сайте авиакомпании станет доступна функция заказа блюд из специального «Меню от Шоколадницы».

В специальное бортовое меню войдут популярные блюда «земного» ассортимента «Шоколадницы»: роллы «Цезарь» и «Филадельфия», клаб-сэндвич, овсяная, рисовая и пшенная каши, приготовленные на молоке, а также сырники, блины и многое другое. Кроме того, пассажиры смогут побаловать себя тортами «Медовик», «Прага», «Опера», ванильными и шоколадными эклерами и неповторимым чизкейком «Орео». Все блюда будут упакованы в специальные индивидуальные ланч-боксы с эксклюзивным дизайном.



Заказ дополнительного питания будет осуществляться через раздел «Управление бронированием» на официальном сайте авиакомпании или у представителей «России» в аэропортах в период от 30 дней до 7 часов до времени вылета рейса.



Любимые блюда от «Шоколадницы» пассажиры смогут заказать в дополнение к бесплатному рациону, предлагаемому на рейсах авиакомпании. На данный момент в стоимость билета авиакомпании «Россия» включены легкая закуска и прохладительные напитки на рейсах продолжительностью до 4-х часов и горячее питание на рейсах свыше четырех часов.