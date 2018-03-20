Шойгу доложил, как голосовала армия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта рассказал, как голосовали Вооруженные Силы РФ на выборах президента России. Статистику генерал армии озвучил в Национальном центре управления обороной в ходе селекторного совещания с руководящим составом.

«В Вооружённых Силах они прошли на высоком уровне, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Шойгу, пояснив, что большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках.

Для содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в отдалённых районах Министерство обороны задействовало около 250 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты.

В день голосования явка составила 99,2% от общей численности военного электората.

«"Это выше, чем на выборах 2012 года (98,9%). Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего Президента России Владимира Владимировича Путина. За него проголосовало 89,7%", –– отметил Министр обороны.

По информации ЦИК России, нарушений на избирательных участках в воинских частях допущено не было. Военная полиция совместно с правоохранительными органами обеспечили надлежащий уровень безопасности.

Глава военного ведомства поблагодарил всех должностных лиц за чёткую организацию выборов, заявив, что в Минобороны успешно справились с очень важной государственной задачей.

Напомним, что Владимир Путин, по предварительной информации ЦИК РФ, набрал 76,69% голосов россиян на выборах президента РФ.