Как Петербург поставил рекорд, голосуя за президента

18 марта 2018 года за Владимира Путина в Петербурге проголосовало 1 млн 735 тыс. 236 человек. Это - абсолютный рекорд по сравнению с президентскими выборами предыдущих годов.

Например, на выборах 4 марта 2012 года за Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 человека. На втором месте тогда в Северной столице был Михаил Прохоров ( он получил 370 тыс. 799 голосов).

В 2008 году за Дмитрия Медведева отдали голоса 1 млн 652 тыс. 529 петербуржцев. На втором месте был Владимир Жириновский, получивший 383 тыс. 495 голосов в городе на Неве.

В марта 2004 года 1 млн 566 тыс. 995 человек выразили поддержку Владимиру Путину. Второе место в городе с результатом 154 тыс. 124 голоса досталось Николаю Харитонову.

В 2000 году за Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 гражданина. Вторым оказался Геннадий Зюганов (421 151 голос).

Кстати, в 2018 году самый худший результат в Петербурге за Путина показали на участке, расположенном на территории физического факультета СПбГУ 729 человек проголосовали за действующего президента (59.51%), 206 (16.82%) высказались за Павла Грудинина и 131 человек (10.69%) за Ксению Собчак.

Лучший результат, если не брать в расчет временные участки на кораблях, показали избиратели, проголосовавшие на территории павловского Дома ветеранов войны и труда №1. Там 302 (88,56 %) из 340 человек высказались за Владимира Путина.

В психоневрологическом интернате №4 в Пушкине 165 (89.67%) из 182 человек проголосовали за Владимира Путина.