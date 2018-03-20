Автосалоны Петербурга объединили в преступное сообщество

До двадцати лет колонии грозит организатору схемы с «мелким шрифтом» в договорах на покупку автомобилей. Сеть нечистоплотных автосалонов объявят преступным сообществом.

Следователи и оперативники проводят обыски и выемки по 70 адресам в Петербурге. Основное внимание к четырем салонам по продаже автомобилей. Следствие полагает, что шайка по обману доверчивых покупателей орудовала в городе более четырех лет, с целью «систематического хищения чужого имущества». Новый взгляд на старую аферу позволяет применить грозную 210-ю статью УК, которая предусматривает даже для простых участников от 5 до 10 лет колонии. Для организатора 12 лет – нижний предел.

Сейчас в кабинетах Главного следственного управления петербургского ГУ МВД собирают полтора десятка «управляющих», «менеджеров» и «кредитных специалистов» из четырех городских автосалонов. К концу дня им, скорее всего, будет предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе. Как подтвердила «Фонтанке» официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, четыре года назад в Петербурге была создана преступная организация, которая не просто облегчала карманы граждан, а угрожала общественной безопасности.

Банальность автоаферы

Схема уж точно не нова и не оригинальна. Интернет-сайт «салона» представлял компанию как «официального дилера», причем сразу трех десятков мировых брендов. Все комплектации всех марок в любых цветах всегда в наличии – это указано на сайте, в случае сомнений «менеджер» подтвердит по телефону. Цены, на удивление, ниже, чем у известных официальных дилеров. Ставки по кредиту – в два раза ниже ставки рефинансирования ЦБ. По прибытии в салон заказанная машина оказывалась либо на складе, либо на станции техобслуживания, либо ещё где. Не беда, главное – подписать договор и заплатить за покупку. Хотя бы часть. Или после нескольких часов обсуждений и согласований подписать кредитный договор с банком – процентов так на 14 годовых вместо обещанных 4,5. И приходите за своей машиной завтра.

Назавтра покупателя ждал сюрприз – заказанной машины нет, так что либо доплачивай и забирай более дорогую комплектацию втридорога, либо уходи без авто, распрощавшись с уплаченной суммой, в обоснование – тот самый «мелкий шрифт» в подписанных бумагах. Некоторым особо настойчивым и грамотным удавалось свои деньги вернуть, большинству – нет.

Где это было

По запросу в Сети «автосалоны-мошенники» их найдет любой читатель «Фонтанки». Их четыре. Самый известный – автосалон «Приморский» на Коломяжском проспекте, дом 18. Достаточно прославлены также «Смольный» на Полюстровском проспекте, дом 59, «Астория-Моторс» на Софийской, дом 4, и «Автопорт» на Выборгском шоссе, дом 27. Сейчас ни один телефон этих псевдодилеров не отвечает, но сайты пока функционируют и предлагают любое авто по демпинговым ценам.

Кто это делал

По данным следствия, организовали преступное сообщество и руководили им двое. Один из них назван по имени – это выходец из Азербайджана Орхан Фарзалиев. О нем мало что известно, в публичном пространстве он не светился, официально сегодня не является ни руководителем, ни участником никаких юридических лиц. Видимой криминальной истории не имеет. Второй руководитель сегодня официально – «не установленное следствием лицо».

Всего в материалах дела, насколько известно «Фонтанке», около пятнадцати человек – четверо «управляющих» автоцентрами (по терминологии следствия – «структурными подразделениями преступной группы»), а также «менеджеры по продажам» и «кредитные специалисты». На первый взгляд ничем особо не примечательные мужчины и женщины без громкого прошлого.

Условный прецедент

Предыдущий опыт в предании суду аферистов из автосалонов оказался не самым удачным, и правоохранители, очевидно, стремятся его не повторять. Громкое дело о мошенничестве под видом торговли автомобилями возбуждалось в 2013 году, на скамье подсудимых оказались шесть человек. До приговора Фрунзенский районный суд дошел в декабре 2017 года, и все подсудимые получили условные сроки, возместив двенадцати потерпевшим половину от суммы ущерба.

В деле «Приморского», «Смольного», «Астории-Моторс» и «Автопорта» сегодня уже около двадцати потерпевших, и их число предсказуемо будет расти – после того, как обманутые за четыре прошедших года узнают о вероятности возмездия.

Серьезные сроки, предусмотренные 210-й статьей, должны подтолкнуть участников группы на путь сотрудничества со следствием. Об условных сроках ключевым фигурам останется мечтать.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»