Навальный требует немедленно освободить брата, ссылаясь на решение Страсбурга

Оппозиционер Алексей Навальный требует у Верховного суда немедленного исполнения решения ЕСПЧ, по которому суд над ним и его братом признан несправедливым. Решение вступило в силу 5 марта и с этого момента, считает Навальный, его брата должны были освободить из колонии.

В своем блоге 20 марта политик напомнил: Европейский суд по правам человека 17 октября 2017 года признал процесс по делу «Ив Роше» нарушающим право на справедливый суд, но политической подоплеки в нем не увидел. И правительство РФ, и сам Навальный пытались обжаловать это решение, но Страсбург обеим сторонам отказал, и 5 марта 2018-го его вердикт вступил в силу.

«С этого момента Олег Навальный должен быть немедленно освобожден. Я считаю, что он должен был быть освобожден 17 октября и, даже если решение не вступило в законную силу, это должно трактоваться в его пользу. Начиная с 5 марта это уже и юридически настоящее «незаконное лишение свободы», – считает оппозиционер.

Олег Навальный был приговорен к трем годам и шести месяцам колонии и штрафу в полмиллиона за мошенничество, такой же срок, только условный, получил и его брат Алексей.

«Аргумент «ему осталось сидеть 3 месяца» не принимается. Идите и попробуйте посидеть в СУСе 3 месяца, когда вся твоя жизнь проходит в камере, а прогулочный дворик — соседняя камера», – считает политик.

Напомним, братьев обвинили в принуждении компаний «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компании» к заключению контрактов на грузоперевозки, которые были заведомо невыгодными.