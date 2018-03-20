Дуда: Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Об этом 20 марта сообщает "Лента.ру" со ссылкой на RMF 24. «Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — заявил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский.

Как накануне писала "Фонтанка", 19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что страна также рассматривает возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта британское правительство решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, понизив уровень делегации, которая отправится в Россию.

Отравленного Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в английском Солсбери 4 марта. По данным британского правительства, на месте преступления были найдены следы вещества семейства «Новичок», создававшегося в России в военных целях. Дело Скрипаля стало поводом для международного скандала. Британия 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов, РФ ответила зеркально, и в придачу закрыла генконсульство Британии в Петербурге и запретила деятельность Британского совета в РФ.