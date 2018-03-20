23 российских дипломата покидают Лондон

Российские дипломаты, всего 23 человека, которым ранее британскими властями было предписано покинуть страну, отправились в аэропорт, сообщает 20 марта РИА Новости.

Всего же уедет 80 человек (вместе с членами семей дипломатов).

Напомним, работники российского МИДа были высланы после инцидента с отравлением российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городке Солсбери 4 марта. Происшествие вызвало беспрецедентное охлаждение отношений между Россией и Британией: симметричную высылку дипломатов из Британии и России, закрытие в Петербурге британского консульства и Британского совета в России, отказ официальной британской делегации принять участие в чемпионате мира по футболу и т. д.

Английские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь, которые до сих пор находятся коме, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В Москве все обвинения отвергают и называют «сумасшедшими».