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20.03.2018 14:30

В «Манеже» пройдет выставка, на которой всё можно и нужно трогать

В Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет выставка, которую можно и даже нужно трогать – инклюзивный выставочный проект «Прикосновение».

«Выставка продемонстрирует новый тип отношений между зрителями и искусством: произведения будут открыты для тактильного осмотра, а пространство «Манежа» – снабжено элементами доступности для людей с разными формами инвалидности», – рассказали организаторы.

Центральную часть экспозиции сформировали работы Вадима Сидура – советского скульптора и художника. Именно он одним из первых в послевоенном отечественном искусстве активно обращается к теме инвалидности.

В диалог с работами Сидура вступают скульптуры ленинградских и петербургских авторов – как сверстников мастера, так и наших современников. Среди них представители старшего поколения: Александр Игнатьев, Любовь Холина, Лев Сморгон. Аа также более молодые: Павел Игнатьев, Дмитрий Каминкер, Роберт Лотош, Александр Позин, Марина Спивак, Ирина Ярошевич.

В «Манеже» пройдет выставка, на которой всё можно и нужно трогать

«Художники все более утверждаются в мысли, что для полноценного восприятия скульптуры, помимо визуального, необходим и тактильный контакт. Марина Спивак говорит, что под своими работами она бы поместила таблички: «ТРОГАТЬ! ВСЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРОГАТЬ!» – рассказали в «Манеже».

Выставка будет работать с 23 марта по 4 апреля ежедневно с 11:00 до 20:00.

В период работы выставки «Прикосновение» запланированы экскурсии для людей с разными формами инвалидности в сопровождении профессиональных медиаторов, а также мастер-классы от фонда «Перспективы», лекции и другие мероприятия.

Например, 23 марта состоятся кинопоказ фильма «Антон тут рядом» о молодом человеке с аутизмом. Картину представит зрителям Зоя Попова, исполнительный директор одноименного центра. Вход свободный, но необходима регистрация.

26 марта пройдет круглый стол «Инклюзия в культуре», на котором модно будет узнать о том, как музеи, театры, медиа и город учатся и учат взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

3 апреля состоится выступление «Открытого оркестра». Это будет второй из цикла концертов, на которых зрители находятся прямо внутри оркестра. Выступление симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова организовано для людей с различными формами инвалидности.

В «Манеже» пройдет выставка, на которой всё можно и нужно трогать

На время работы выставки площадь у Западного фасада Манежа займет инсталляция «Иерихонский лабиринт». Образ таинственности, замкнутости и потерянности, с которым обычно ассоциируется лабиринт, получает здесь особенное прочтение. Уличный арт-объект предлагает задуматься о выборе собственного пути и напоминает о том, что все мы движемся в темноте: знаем, откуда мы идем, но не можем предугадать, где окажемся.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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