Суд в Киеве оставил Рубана под стражей

Апелляционный суд Киева 20 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции о применении к руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая.

Как передает УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья по делу Виктор Глиняный. Оно обжалованию не подлежит.

Во время судебного заседания адвокат обвиняемого отметил, что обвинение Рубану является необоснованным и в нём нет доказательств подготовки его подзащитным теракта.

8 марта на КПВВ на линии разграничения в Донбассе правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.