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Фонтанка.fi
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20.03.2018 14:06

Беспилотники между Петербургом и Хельсинки протестируют летом 2018 года

Тестирование беспилотных автомобилей на трассе «Скандинавия» начнётся весной-летом этого года, сообщает RNS со ссылкой на главу Росавтодора Романа Старовойта.

По словам Старовойта, сейчас создается инфраструктура для движения беспилотных автомобилей от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. Параллельно над проектом по ту сторону границы работают финские специалисты. "В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт", – сказал глава Росавтодора на пресс-конференции 20 марта.

Кроме того, Росавтодор рассматривает возможность пилотного проекта на дороге Казань – Набережные Челны.

Ранее заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов во время визита в Финляндию сообщил, что первый заезд беспилотного автомобиля должен состояться в мае 2018 года.

Россия и Финляндия совместно работают над развитием интеллектуального коридора Санкт-Петербург – Хельсинки. Предполагается, что в будущем он станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Финский центр технических исследований VTT и российская компания «ИТС Россия» (Некоммерческое партнерство «Интеллектуальные транспортные системы — Россия») в августе 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие интеллектуального транспорта. Финские дорожники уже испытывают беспилотники на дорогах Лапландии. Финны поделятся с российскими коллегами результатами испытаний, которые пригодятся для разработки требований к соответствующей инфраструктуре на территории нашей страны.


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ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2018 15:21
В VERONA началась выдача ключей
В элитном жилом доме VERONA, который «Группа ЛСР» построила в самом сердце Крестовского острова Санкт-Петербурга, начался осмотр и заселение квартир и нежилых помещений.
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20.03.2018 15:00
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Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу – возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница».
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