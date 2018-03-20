Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018

Для фанатов продукции Apple этот год начался крайне удачно, ведь под «яблочным знаменем» была выпущена смарт-колонка, которая не только позволила компании войти в новый для себя сегмент, но и подарить пользователям реально качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего же еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ.

Чего ждать от Apple: прогнозы специалистов компании КЕЙ

Выход новых смартфонов Apple для многих пользователей уже считается праздником. При этом сама компания любит побаловать своих потребителей, презентуя свои устройства не только осенью, но и весной.

Уже в ближайшее время ожидается выпуск сразу трех моделей смартфонов, среди которых «самый большой», «обновленная 10-ка» и «бюджетная 10-ка». Предполагается, что первый получит дисплей с самой большой диагональю во всей линейке iPhone. По предварительным данным его размер будет составлять 6,5 дюйма, а разрешение – 1242×2688 пикселей. Устройство будет работать на базе процессора A12.

Кроме того, есть вероятность, что Apple наконец-то примет тот факт, что пользователям удобно иметь смартфон на 2 SIM-карты. Возможно, в новые iPhone пополнят рады смартфонов на 2 SIM-слота, хотя есть вероятность, что инженеры компании предпочтут технологию E-SIM, позволяющую переключаться между различными операторами без смены карты.

Обновленная и бюджетная «десятка» также должны выйти уже совсем скоро. Известно, что обе модели будут работать на том же процессоре A12. При этом в них разработчики сохранят все ключевые функции iPhone X, включая Face ID. Бюджетная версия, скорее всего, получит удешевленный корпус, что, собственно, и сделает ее бюджетной.

Пока не ясно, как смартфоны будут выходить на рынок. Компания Apple может провести громкую презентацию новых гаджетов, а может попросту выпустить их на рынок, обновив свой каталог. Все «спойлеры» на счет новых гаджетов, которые появляются в сети, сами сотрудники оставляют без комментариев.