Роскомнадзор дал Telegram полмесяца на размышление до блокировки

Telegram должен в течение 15 дней предоставить Роскомнадзору ключи для расшифровки переписки. Об этом 20 марта сообщается на сайте ведомства. Таким образом оно намерено исполнять закон о предоставлении информации органам безопасности. В противном случае надзорный орган собирается заблокировать мессенджер в РФ.

Ранее «Фонтанка» сообщала», что сегодня же Верховный суд отклонил иск представителей мессенджера и признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram. Проигравшая сторона собирается обжаловать это решение.

В ФСБ, между тем, считают, что переписку в мессенджерах нельзя считать тайной. А значит, спецслужбы должны получать ее без судебного постановления. «Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан», — заявила представитель ФСБ 20 марта в Верховном суде.

Напомним, популярный мессенджер в 2017 году отказался отдавать ФСБ ключи шифрования. Правозащитники из группы «Агора» после этого обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию.