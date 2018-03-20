Эволюция «собаки-робота»: от пинков ногой до выхода в свет с главой Amazon

Amazon открыла свою ежегодную конференцию по робототехнике и изучению космоса MARS. Основатель компании Джефф Безос пришел на нее с питомцем — «собакой-роботом» от Boston Dynamics.

Фотография появилась в микроблоге самого Джеффа:

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o — Jeff Bezos (@JeffBezos) March 19, 2018

Один из первых видеороликов с четвероногим роботом-собакой было опубликовано в марте 2008 года. Странный механизм на четырех кривых ножках уверенно карабкался на снежный склон, лез через кусты и просто шел куда-то по своим странным механическим делам. Выглядело это жутковато.

Спустя год робота-собаку начали пинать ногами. Робот не сдавался.

В 2009 робота свозили на романтические каникулы в Тай. Это его первый и последний отпуск, но он об этом еще не знает.

Потом над электрическим животным начали глумиться. Что делают дети с портретами великих в учебниках? Пририсовывают рога. Вот и эксперты Boston Dynamics повели себя, как школьники. Робот стерпел и это.

В декабре 2015 года роботу снова приделали рога — на этот раз, чтобы запрячь в тележку рождественского Санты.

В 2016 на робота-собаку науськали живую собаку. Матч был договорным и робот послушно лег в последнем раунде.

Потом у робота появилась пятая нога. Она же рука. Его стало можно не просто пинать, а еще и принуждать к грязной работе по дому. Или отправлять за пивком.

В 2017 четвероногий робот стал красивым. И еще более пугающим.

В 2018 году стало ясно, что, если четвероногий робот что-то решил, то он это сделает. Остановить его становится все труднее. И, да, теперь экспериментаторы используют хоккейную клюшку — видимо, у них есть причины опасаться прямого контакта.

А в этом ролике собраны все моменты, когда специалисты Boston Dynamics унижали роботов. Если вам кажется, что вас третируют на работе — просто посмотрите это видео.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"