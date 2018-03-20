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20.03.2018 13:38

Петербургская группа Becar вложится в апарт-отель в Дубае

Группа Becar Александра Шарапова вместе с арабской компанией Sol Properties Development инвестирует в апарт-комплекс в Дубае, ОАЭ, общей площадью 17,2 тыс. кв. м, сообщает Becar . Группа планирует заработать 30% годовых.

Инвестиции в проект превысят 30 млн долларов с учетом приобретенного земельного участка, проектирования и девелоперской деятельности. Апарт-комплекс из трех башен начнут строить в развивающемся районе International Media Prodaction Zone осенью этого года и возведут к весне 2021-го. Подрядчиком станет арабская Bhatia General Constracting Company, сообщает Becar.

Здания разместятся на трех смежных участках земли общей площадью 0,6 га. Их 1,5 года назад приобрела группа Becar за 7,5 млн долларов. «Мы выступим соинвесторами и будем вести контроль за строительством и проектированием. В Дубай вылетит наша проектная команда», – пояснили в пресс-службе Becar.

В Арабских Эмиратах компания не ограничится единственным проектом апарт-комплекса . «УК NAI Becar планирует выйти из проекта в течение трех лет, заработав 30% годовых. Вырученные средства мы направим в новые проекты под брендом Vertical с нашими соинвесторами на том же рынке», – сообщает Александр Шарапов, президент Becar Asset Management Group.

Дубай – один из самых быстроразвивающихся городов на планете. Его туристический поток достигает 25 млн человек в год. К 2020 году эта цифра должна возрасти до 55 млн туристов. Средняя годовая загрузка отелей, по официальной статистике Эмирата Дубай, – 95%.


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Пресс-служба ГК «Эталон»
20.03.2018 12:23
В Группе «Эталон» поздравили 2000-го покупателя с начала 2018 года
20 марта 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 2000-го покупателя с начала года.
предоставлено компанией RBI
20.03.2018 11:12
RBI поддерживает выставку Бориса Гребенщикова в Юсуповском дворце
Группа RBI выступила в качестве партнера арт-проекта «БГ-Явления», открытие которого состоится сегодня в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца.
ГК «Эталон»
20.03.2018 10:38
Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей
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Компания «Главстрой-СПб»
19.03.2018 16:03
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Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство второго дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Юнтолово»
СК «Полис Групп»
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Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
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16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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